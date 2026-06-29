Dale Play - Capítulo 112: Dos soñadores luchan por un viaje al extranjero

29 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, en el que Katherine Osses regresó para seguir aumentado el pozo de $920.000 e irse a Nueva York con su familia.

Carolina Soto estuvo acompañada del actor Claudio Ravanal y el periodista Gustavo Huerta, quienes tuvieron que poner a prueba sus conocimientos musicales porque el otro equipo no pretendía hacerles fácil el juego.

El periodista musical Mauricio Jürgensen fungió como capitán para ayudar a Juan Rojas, que sueña con ir a Madrid para reencontrarse con su hijo al que no ve hace cuatro años. Isidora Urrejola y Titi García-Huidobro también se sumaron a los rojos.

Dale Play / Mega

¿Quién ganará los 3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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