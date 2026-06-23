Dale Play - Capítulo 108: ¿Podrán los soñadores llevarse los 3 millones de pesos?

23 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Priscilla Paredes, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $555.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para comprar audífonos que le permitan mejorar su audición.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Patricio Fuentes y el exfutbolista Polaco Goldberg.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Rodrigo Morales, de 37 años, quien busca cumplir su sueño de adquirir una van para poder trasladar sus instrumentos. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Berta Lasala y la artista infantil María Pastora Campos, más conocida como Tía Pucherito.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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