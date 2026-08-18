Dale Play - Capítulo 146: ¿Podrán los soñadores responder La Canción de Oro?

18 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $2.870.000. Su gran anhelo es viajar a Disney junto a sus hijos.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la humorista Piare con Pe y la actriz Fran Sfeir.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Marisela Llantén, de 36 años, quien sueña con financiar la gira de estudios de su hija. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el periodista Roberto Saa y el humorista Coronel Valverde.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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