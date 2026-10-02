Dale Play - Capítulo 177: Dos soñadores luchan por llegar a "La canción de oro"

02 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Roberto Faune volvió al programa con un pozo acumulado de $1.410.000. Su anhelo es llevar a su familia de viaje al sur del país.

Para cumplir con este objetivo, el soñador conformó el equipo rojo junto al capitán Pelao Rodrigo, el humorista Memo Bunke y el periodista Marcelo Arismendi.

Por su parte, la nueva soñadora fue Paula Vera, de 47 años. Su anhelo es realizar una donación a una escuela para niños con TEA. Para alcanzar esta meta, la soñadora conformó el equipo amarillo junto a la capitana Carolina Soto, la ex chica reality Vivi Rodríguez y la presentadora de TV Dani Urrizola.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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