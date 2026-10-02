Dani Urrizola puso a prueba su memoria cantando "Abrázame" de Camila en Dale Play

02 oct. 2026 - 19:10 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Daniela Urrizola fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la presentadora de TV interpretó "Abrázame", uno de los grandes éxitos de la banda mexicana Camila.

Dale Play / Mega

El resultado

Con cierta dificultad, Dani Urrizola lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al pozo de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: la presentadora de TV consiguió 5 aciertos, permitiendo que el equipo amarillo sumara $25.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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