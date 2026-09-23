Dale Play - Capítulo 171: Una soñadora quiere comprar un camión para su pyme

23 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Mario Navarro regresó al programa con un pozo acumulado de $190.000. Su sueño es reunir el dinero necesario para pagar el viaje de estudios de su hijo.

Integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la influencer Paula Bolatti y la modelo Scarlette Hermosilla.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Karen González, de 36 años. Su sueño es comprar un camión para su pyme de transportes. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por los exfutbolistas Rodrigo Goldberg y Kike Acuña.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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