Kike Acuña sacó sus mejores pasos al ritmo de "Señor de la noche" de Don Omar en Dale Play

23 sept. 2026 - 19:03 hrs.

Este miércoles, Kike Acuña protagonizó un inesperado momento que sacó aplausos entre los espectadores de Dale Play.

Todo ocurrió durante el juego Memorice Discoté, donde los participantes deben recordar en qué casilleros se encuentran las fotografías de distintos artistas.

Durante la dinámica, Paula Bolatti logró acertar dónde se encontraba la fotografía de Don Omar, por lo que comenzó a sonar su icónica canción "Señor de la Noche".

El baile de Kike Acuña

Fue en ese momento cuando las cámaras enfocaron a Kike Acuña, quien aprovechó la música para comenzar a bailar.

Dale Play / Mega

Al ver su entusiasmo, Cote Quintanilla le pidió que fuera al centro del escenario, instancia que el exfutbolista aprovechó para lucirse con sus mejores pasos de baile.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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