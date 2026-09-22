Sigrid Alegría busca el puntaje perfecto cantando "El Rey" de Vicente Fernández en Dale Play

22 sept. 2026 - 18:51 hrs.

Este martes, en Dale Play, Sigrid Alegría fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo durante la interpretación.

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Para asumir el reto, la actriz interpretó el éxito "El Rey", del reconocido cantante mexicano Vicente Fernández.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran entusiasmo, Sigrid Alegría se entregó por completo sobre el escenario, buscando conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que la actriz consiguió 14 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $70.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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