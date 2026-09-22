Dale Play - Capítulo 170: Dos soñadores luchan por el premio mayor

22 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, Claudia Fuentealba regresó al programa con un pozo acumulado de $972.500. Su sueño es reunir el dinero necesario para construir domos en un terreno familiar.

Integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto al actor Nicolás Poblete y el imitador Felipe Parra.

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Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Mario Navarro, de 52 años. Su anhelo es pagar el viaje de estudios de su hijo. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por las actrices Sigrid Alegría y Constanza Araya.

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¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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