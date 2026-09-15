Dale Play - Capítulo 166: Una soñadora quiere llevar a su madre a Brasil

15 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en Dale Play, Jorge Ardiles regresó al programa con un pozo acumulado de $365.000. El soñador busca reunir el dinero necesario para construir el living de la casa de su mamá.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Elvira Cristi y el exfutbolista Manuel Neira.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Ana María Araneda, de 41 años, cuyo gran anhelo es llevar a su mamá a Brasil para celebrar Año Nuevo. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la influencer Dani Castro y el conductor radial Osvaldo Solorza.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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