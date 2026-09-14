Dale Play - Capítulo 165: ¿Cuánto dinero logrará conseguir el equipo ganador?

14 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Sonia Charme regresó al programa con un pozo acumulado de $730.000. La soñadora busca reunir el dinero para pagar el colegio de su hija.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a los actores Mónica Aguirre y Otilio Castro.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Jorge Ardiles, de 58 años, cuyo gran anhelo es reunir el dinero necesario para construir el living de la casa de su mamá. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la tarotista Vanessa Daroch y el actor Álvaro Morales.

Dale Play / Mega

Dos soñadores luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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