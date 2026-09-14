Otilio Castro puso a prueba su memoria cantando "En la ciudad de la furia" de Soda Stereo en Dale Play

14 sept. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Otilio Castro fue elegido por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, el actor interpretó "En la ciudad de la furia", uno de los grandes éxitos de la reconocida banda argentina Soda Stereo.

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El resultado

Con algunas dificultades, Otilio Castro lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas y aportar dinero al pozo de su equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado: el actor logró nueve aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $45.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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