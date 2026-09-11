Sabrina Sosa lo deja todo cantando "¡Corre!" de Jesse & Joy en Dale Play

11 sept. 2026 - 19:10 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Sabrina Sosa fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el desafiante Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la modelo interpretó "¡Corre!", uno de los grandes éxitos del dúo mexicano Jesse & Joy.

Dale Play / Mega

El resultado

A pesar de la dificultad de la canción, Sabrina Sosa lo dejó todo sobre el escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de aciertos y aportar dinero al equipo.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que la modelo logró 17 aciertos, permitiendo que el equipo rojo sumara $85.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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