Dale Play - Capítulo 164: ¿Habrá un ganador de "La Canción de Oro"?

11 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Fabián Montecino regresó al programa con un pozo acumulado de $1.265.000. Su anhelo es reunir el dinero necesario para viajar a Estados Unidos y aprender inglés.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la actriz Isidora Urrejola y el humorista Álex Ortiz.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Sonia Charme, de 44 años, cuyo gran anhelo era reunir el dinero necesario para pagar la educación de su hija. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la modelo Sabrina Sosa y el actor Claudio Arredondo.

Dale Play / Mega

Dos soñadores luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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