Dale Play - Capítulo 159: ¿Quién se quedará con el dinero?

04 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Claudio Corvalán regresó al programa con un pozo acumulado de $776.000. Su gran anhelo es juntar dinero para unas vacaciones en Italia.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carolina Soto, junto a la modelo Kathy Contreras y el periodista Alejandro Chávez.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Carolina Barrera, de 45 años, cuyo gran anhelo es juntar dinero para grabar un disco con su banda. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la cantante Piamaría Silva y el payaso Pastelito Junior.

Dos soñadores luchan por el gran premio

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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