Dale Play - Capítulo 154: ¿Cuánto dinero logrará acumular el ganador?

28 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, la soñadora Viviana Fuentes regresó al programa con un pozo acumulado de $652.500. Su gran anhelo era reunir el dinero necesario para pagar la inversión de su cafetería.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Yuyuniz Navas y el bailarín Iván Cabrera.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Jorge Herrera, de 37 años, cuyo gran anhelo era financiar la abdominoplastia de su esposa. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por el actor Julio Jung y la bailarina Anita María Muñoz.

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¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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