Dale Play - Capítulo 148: Una soñadora quiere comprar instrumentos para su banda escolar

20 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, Dale Play recibió nuevamente al soñador Cristián Soto, quien regresó al programa con un pozo acumulado de $3.990.000. Su gran anhelo es viajar a Disney junto a sus hijos.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la presentadora de TV Dani Urrizola y el cantante Jordan.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Marta Campos, de 57 años, quien sueña con comprar instrumentos para su banda escolar. El equipo fue encabezado por su capitana Carolina Soto, acompañada por la presentadora de TV Rayén Araya y el actor Héctor Morales.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "La Subasta", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el nuevo juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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