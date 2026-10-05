Dale Play - Capítulo 178: Un soñador quiere tener su propio restaurante

05 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Paula Vera volvió al programa con un pozo acumulado de $312.500. Su anhelo es realizar una donación a una escuela para niños con TEA.

Vera formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitana a Carolina Soto, junto a la periodista Marylin Pérez y el actor José Antonio Raffo.

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Por otro lado, el nuevo soñador fue Claudio Corvalán, de 54 años, cuyo anhelo es poner su propio restaurante. Corvalán formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Juan José Gurruchaga, junto a la cantante Fran Sfeir y la actriz Antonia Santa María.

Dale Play / Mega

¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?

La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.