Dale Play - Capítulo 178: Un soñador quiere tener su propio restaurante
Este lunes, en Dale Play, Paula Vera volvió al programa con un pozo acumulado de $312.500. Su anhelo es realizar una donación a una escuela para niños con TEA.
Vera formó parte del equipo amarillo, que tuvo como capitana a Carolina Soto, junto a la periodista Marylin Pérez y el actor José Antonio Raffo.
Por otro lado, el nuevo soñador fue Claudio Corvalán, de 54 años, cuyo anhelo es poner su propio restaurante. Corvalán formó parte del equipo rojo, que tuvo como capitán a Juan José Gurruchaga, junto a la cantante Fran Sfeir y la actriz Antonia Santa María.
¿Lograrán los soñadores llevarse un gran premio?
La competencia continuó con distintas pruebas musicales que pusieron a prueba las habilidades de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".
Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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