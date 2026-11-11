Dale Play - Capítulo 202: ¿Quién seguirá en competencia?

11 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Gloria del Canto regresó al programa como soñadora del equipo rojo con un pozo acumulado de $645.000. Su objetivo es seguir aumentando el monto para comprar utensilios para su pyme de repostería.

El equipo rojo estuvo liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, y contó con la participación de la actriz Carolina Paulsen y la cantante Denisse Malebrán.

Por su parte, el equipo amarillo tuvo como soñadora a Natalia Parada, de 51 años, quien llegó por primera vez al programa con el anhelo de reunir dinero para pagar un tratamiento para la vista. El equipo amarillo fue encabezado por su capitán, Daniel Valenzuela, quien estuvo acompañado por la actriz Fran Sfeir y el periodista Alejandro Chávez.

Dale Play / Mega

¿Quién seguirá en competencia?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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