Dale Play - Capítulo 198: Una soñadora quiere celebrar su matrimonio

05 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Rodrigo Vera regresó al programa con un pozo acumulado de $445.000.

El soñador busca reunir dinero para financiar la universidad de su hijo, por lo que el equipo rojo compitió para ayudarlo a cumplir su anhelo. El equipo fue liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, y contó con la participación de la tarotista Vanessa Daroch y la bailarina Fernanda Braz.

Por otro lado, el equipo amarillo presentó a una nueva soñadora: Aracely Maira, de 31 años, quien busca ahorrar dinero para celebrar su matrimonio. Bajo el liderazgo de su capitán, Daniel Valenzuela, el equipo estuvo integrado por la conductora de televisión Magdalena Montes y el exfutbolista Coca Mendoza.

Dale Play / Mega

¿Quién se llevará el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "¿Quién no canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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