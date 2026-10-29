Dale Play - Capítulo 193: Una soñadora quiere viajar fuera de Chile por primera vez

29 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves, Alejandro Alfaro regresó a Dale Play con un pozo acumulado de $1.200.000 y el anhelo de producir el videoclip de su próximo single.

Para ayudarlo a cumplir su sueño, el equipo rojo, liderado por su capitán, Pelao Rodrigo, contó con la participación de las actrices Javiera Acevedo y Aranzazú Yankovic.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a la nueva soñadora, Isidora Córdova, de 32 años, quien buscaba cumplir su sueño de viajar por primera vez fuera de Chile. Bajo el liderazgo de su capitán, Daniel Valenzuela, el equipo contó también con la actriz Loreto Aravena y el cantante Leandro Martínez.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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