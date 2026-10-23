Dale Play - Capítulo 189: Dos soñadores luchan por llegar al juego final

23 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, el soñador Fernando Pérez regresó al programa con un pozo acumulado de $1.400.000.

El concursante busca cumplir su anhelo de viajar a Italia junto a su esposa y formó parte del equipo rojo, liderado por Pelao Rodrigo, que también contó con la participación de la actriz Francisca Imboden y la comunicadora Gabriela Zambrano.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a su nueva soñadora, Jeanette Acosta, de 39 años, quien busca reunir el dinero necesario para pagar su examen de título. El equipo estuvo liderado por Daniel Valenzuela y contó con la participación de los actores Sandra Donoso y Héctor Morales.

Dale Play / Mega

¿Quién logrará quedarse con el gran premio?

La competencia continuó con una serie de pruebas musicales que pusieron a prueba la habilidad y rapidez de los participantes, entre ellas "Memoria Musical", "Memorice Discoté", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada".

Finalmente, los equipos se enfrentaron a "La Canción de Oro", el juego final del programa, donde el equipo ganador tuvo la posibilidad de duplicar el monto acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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