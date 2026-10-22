"Sigues enamorado de la Javiera": Tere se dará cuenta de los sentimientos de Manuel en el capítulo 212 de RDS

22 oct. 2026 - 22:05 hrs.

En el avance del capítulo 212 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) está en pareja con Ema (Constanza Mackenna), pero nadie en el mundo lo conoce mejor que Tere (Elisa Zulueta).

La profesora reconocerá de inmediato que su ex no está siendo honesto con sus sentimientos.

Unas cuantas verdades

En el patio del Thomas Campbell School, Tere lo confrontará por tratar de ocultar lo evidente. "De ti me río, ¿sabes por qué? Porque se te nota a legua que sigues enamorado de la Javiera", le dirá sin anestesia.

Reunión de Superados / Mega

"La Javiera se puede ir lejos, se puede acabar el juicio, se puede ir a vivir a Alaska a un iglú, a donde los tigres de bengala y tú vas a seguir pensando en ella", agregará, aceptando que el amor de Manuel por la apoderada es genuino.

¿Las palabras de Tere sacudirán a Manuel para que termine su relación con Ema y trate de formalizar algo con Javi antes de perderla para siempre?