"Si gano el juicio...": Javiera tomará una resolución sobre su futuro en el capítulo 211 de RDS

22 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 211 de Reunión de Superados, a Patricio (Alejandro Castillo) le bastaron unos cuantos días en la capital para darse cuenta de cómo es Max (Álvaro Espinoza) realmente.

Su principal consejo con su hija ha sido hacer sus maletas lo antes posible y se lo reiterará, ad portas de tener el veredicto por la custodia de Tortu (Isabella Gómez).

"Si esto sale bien, usted tiene que alejarse de ese hombre por su bien y el de los niños. Max es un tipo peligroso", le dirá.

Reunión de Superados / Mega

Y si bien Javiera en un inicio había dudado con marcharse a Punta Arenas, recapacitará. De hecho, el mismo Manuel (Mario Horton) le aconsejó lo mismo. "Si gano el juicio, yo me voy a ir al sur con usted", le asegurará a su padre.

Manuel la animó a partir, pero, ¿cómo reaccionará cuando vea que puede perderla para siempre?