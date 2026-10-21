Anita tendrá un grave dilema moral antes de entrar a declarar en el capítulo 210 de Reunión de Superados

21 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 210 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) se convirtió en una de las principales aliadas de Javiera (Daniela Ramírez), pese a ser la madre de Max (Álvaro Espinoza).

Precisamente por esto, ella será una de las testigos que declarará en su favor por la custodia de Tortu, lo que no deja de implicar un gran dilema moral para ella: hacer lo correcto o convertirse en la enemiga de su propio hijo.

"Esto no es fácil. Pase lo que pase, me va a doler, de eso estoy segura. Si Max gana, me va a partir el corazón ver a la Tortu lejos de su mamá y si pierde, no voy a dormir nunca más. La culpa no me va a dejar dormir", dirá con angustia.

La Baronesa / Mega

La voz de la razón

Manuel (Mario Horton) la exhortará a hacer el bien, pensando en que Tortu estará mucho mejor al cuidado de Javiera.

"Manuel, lo sé. Esa niñita es lo único que me mantiene en pie y con fuerza", contestará antes de pasar a la sala del tribunal.