Durante la audiencia: Alejandra hará una pregunta que complicará a Manuel en el capítulo 210 de RDS

20 oct. 2026 - 22:15 hrs.

En el avance del capítulo 210 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) pasará un duro trago en tribunales cuando le toque declarar en favor de Javiera (Daniela Ramírez) por la tuición de Tortu (Isabella Gómez).

El administrador de la funeraria elogiará la labor de madre de su amiga, pero precisamente estas palabras serán las que lo pondrán en entredicho ante el juez.

Una oportunidad de Max para ganar

Alejandra (Lucy Cominetti) usará esto en su favor, al cuestionar directamente el testimonio de Manuel por su vínculo afectivo con la demandada.

La Baronesa / Mega

"Señor Morales, seamos francos. ¿Está usted enamorado de Javiera Echeverría?", preguntará, poniendo a Manuel en una difícil situación porque un solo error podría terminar con Tortu alejada de su madre.

¿Qué debería responder? ¿Reconocerá que la ama o insistirá en que es solo un amigo?