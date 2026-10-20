Jaime pondrá sus ojos en Beltrán como potencial yerno en el capítulo 209 de Reunión de Superados

20 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 209 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) mirará con mucha atención a los nuevos apoderados que se sumaron al Thomas Campbell School.

Gustavo (Nicolás Mena) no se tardará en ponerlo al tanto de todos los detalles de la pareja: "Apoderados nuevos; se están separando. Ella 'recaucha' caras y él es médico cirujano".

Las intenciones de Jaime

A lo lejos, estarán Antonia (Carolina Varleta) y Beltrán (Felipe Rojas) conversando los detalles de la incorporación de su hijo al curso del profesor Rubén (Claudio Olate). En tanto, Jaime no les perderá la pista porque creerá que Beltrán podría ser su nuevo yerno.

Reunión de Superados / Mega

"Es médico cirujano, tiene buena pinta... para la Teresita estoy pensando", mencionará el empresario.

¿Jame volverá a interponerse en las relaciones sentimentales de su hija como pasó con el piloto? ¿Tomás (Gabriel Urzúa) se ganará un nuevo enemigo?