Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

¿Posible quiebre? Manuel dejará plantada a Ema por ver a Javiera en el capítulo 207 de Reunión de Superados

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 207 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) llegará al departamento de Manuel (Mario Horton) porque los dos habían acordado verse esa noche, sin embargo, solo estará Amanda (Clara Silvera).

"¿Y tu papá? Qué raro porque habíamos quedado de vernos... ¿Pasó algo? ¿Puede ser que esté donde tu mamá?", preguntará.

Lo más visto de Reunión de Superados

Y aunque la adolescente no querrá dar mucha información sobre los asuntos de su padre, confesará la verdad sin querer: Manuel fue a casa de Javiera (Daniela Ramírez).

Ir a la siguiente nota

La gran pregunta

El publicista se quedó pensando durante todo el día sobre la posibilidad de dejar de ver a Javiera si ella volvía a Punta Arenas con su padre. 

Reunión de Superados / Mega

Está en una relación con Ema, pero esto le hará replantearse sus sentimientos. "¿Te puedo preguntar algo? ¿Es verdad que te vas a ir a vivir al sur?", le dirá a la apoderada. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto