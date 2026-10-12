Matilde querrá vengarse de Max por hacerle daño a Ponchi en el capítulo 206 de Reunión de Superados

12 oct. 2026 - 22:20 hrs.

En el avance del capítulo 206 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) y algunos profesores se reunirán con Tortu (Isabella Gómez) para comprender por qué le dijo a Ponchi (Amanda Milos) cómo había muerto su papá.

La niña confesará la verdad: "Se lo dije porque mi papá me contó que su papá se había muerto por andar manejando borracho".

Reunión de Superados / Mega

Muy avergonzada por lo que sucedió, Javiera se disculpará con Matilde (Ignacia Baeza) en nombre de su hija. La abogada sabrá que esto no es su culpa, sino de su ex. "La culpa es de ese conch..., ¿qué se cree? Lo voy a hacer arar en el tribunal".

Amanda notará algo extraño

Amanda (Clara Silvera) se dará cuenta de que su papá, a pesar de estar en una nueva relación amorosa, no parece tan feliz como debería. Lo cierto es que Manuel (Mario Horton) estará triste ante la perspectiva de que Javiera se vaya definitivamente a Punta Arenas.

"A pesar de que estés con la Ema, no te veo tan feliz. ¿Estás bien?", le preguntará la adolescente a su padre.