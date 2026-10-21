"Yo soy leal a él": Tere le paró los carros a Ema y defendió a Manuel y Javiera en Reunión de Superados

21 oct. 2026 - 21:59 hrs.

En el capítulo 210 de Reunión de Superados, Ema (Constanza Mackenna) cree que Javiera (Daniela Ramírez) se ha interpuesto en su relación con Manuel (Mario Horton) y quería saber si había pasado lo mismo cuando Tere (Elisa Zulueta) quería retomar su matrimonio.

Sin embargo, Tere se molestó con la pregunta. Para ella, Manuel siempre ha tenido un buen corazón y por esa razón es que ayuda tanto a Javiera en el juicio de custodia.

"Yo te voy a dar un consejo, súper en buena onda. Podría ser mala onda, pero no lo voy a hacer, es en buena onda porque eres muy amorosa con mis niños, ¿ya? (...) Yo no te voy a dar información, no porque no quiera, sino porque yo soy leal a él", dijo Tere.

Reunión de Superados / Mega

Y eso no fue todo: la profesora se cuadró para defender a Javi. "Lo está pasando pésimo, ha tenido un año horrible y Manuel la está ayudando a ella porque, en este momento, está en un juicio. Le está tratando de quitar a su hija del psicópata de su exmarido, entonces, Manuel la está ayudando. Y no le digas más 'mosca muerta' porque es mi amiga".

Y para zanjar el tema, agregó que "nuestra relación no cag... por la Javiera. Cag... porque cag... nosotros".