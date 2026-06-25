"Tú mataste al Coke...": Estás fueron las duras palabras de Matilde contra Josefa en Reunión de Superados
En los mejores momentos de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) se encuentra con Josefa (Luz Valdivieso) en un centro comercial, una situación que aprovecha para descargar toda su rabia por la muerte de Coke (Diego Muñoz).
Consumida por el dolor y la impotencia, la abogada encara a la psicóloga y le dice: "Fuiste tú, tú te metiste al medio. Tú cagaste mi matrimonio. Nosotros lo estábamos intentando, tú me cagaste la vida".
Visiblemente afectada por sus palabras, Josefa le responde que no está en condiciones de seguir discutiendo. Sin embargo, esto no detiene a Matilde, quien termina lanzándole una dura amenaza.
"Te voy a cagar la vida. Voy a secar tu carrera. Voy a hacer que tú nunca más trabajes como psicóloga", manifiesta, provocando el llanto de la psicóloga.
Josefa sufre fuertes dolores abdominales
Antes de retirarse del lugar, Matilde vuelve a responsabilizar a Josefa por la muerte de Coke y le dice: "Tú mataste al Coke, tú lo mataste".Ir a la siguiente nota
Finalmente, la psicóloga comienza a sentir fuertes dolores abdominales y, en medio de la desesperación, grita para pedir ayuda.Ve el capítulo en
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