"Eso lo hacen las niñas valientes": Gustavo felicitó a Tortu por admitir su culpa y pedir perdón en RDS
En el capítulo 120 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) llevó a Tortu (Isabella Gómez) al colegio porque la niña se comprometió a pedir perdón al profesor Rubén (Claudio Olate) y Gustavo (Nicolás Mena).
"Fui yo. Fui yo la que se robó la plata. Perdón, perdónenme", dijo la niña con timidez.
Aunque la niña actuó mal, tenía un fin noble: quería que su papá regresara a Chile después de una larga estadía en Miami y el dinero era para comprarle un pasaje en avión.Ir a la siguiente nota
El buen corazón de Gustavo
Gustavo siempre le ha tenido mucha estima a Tortu y al verla tan avergonzada, quiso levantarle el ánimo.
"Tortu, a ver, míreme. Para mí la plata es lo de menos... o sea, no es lo de menos, pero no es lo importante. Aquí lo importante es que usted haya venido para acá y me haya dicho 'yo fui' y me haya pedido perdón, ¿sabe por qué? Porque eso lo hacen las niñas valientes nomás".Ve el capítulo en
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