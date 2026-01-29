La confesión de Javiera: Max le habría sido infiel más de una vez en Reunión de Superados
En este capítulo de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez), molesta, le dice a Manuel (Mario Horton) que con qué cara Max (Álvaro Espinoza) la culpa de infidelidad si fue él quien se portó mal siempre en la relación.
Manuel se quedó con el "siempre" en los dichos de Javiera, por lo que le cuestionó si había otras mujeres además de Fabiola (Florencia Berner) en el historial de infidelidades de Max.
Javiera terminó confesando que su esposo le había sido infiel un par de veces más cuando Tortu aún era pequeña.Ir a la siguiente nota
La razón de Javiera para perdonar a Max
Admitió haberlo perdonado porque Max le prometía que no volvería a suceder y además que intentaba proteger a su familia de las complicaciones de romper un matrimonio.
Manuel a pesar de no entender por qué le aguantó tanto, le asegura a Javiera que el único imbécil en la situación es Max.Ve el capítulo en
