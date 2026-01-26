Un mensaje de Josefa lo arruinó todo: Coke y Matilde se distanciaron nuevamente en Reunión de Superados

26 en. 2026 - 23:13 hrs.

En Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) y Matilde (Ignacia Baeza) pasaron un momento increíble. Desde hace mucho tiempo que la chispa no se encendía como esa noche, demostrando que las cosas entre los dos se podían solucionar.

Coke salió de la habitación para agasajar a su esposa, pero cuando volvió, las cosas cambiaron radicalmente.

Reunión de Superados / Mega

El mensaje de la sexóloga

Matilde escuchó el teléfono de su marido y al revisar se encontró con un mensaje de Josefa (Luz Valdivieso). La sexóloga le preguntaba cuándo se verían de nuevo, así que la duda se instaló. ¿Coke seguía viéndose con su exterapeuta?

Aunque en un principio no quería responder, finalmente él reconoció que sí, Josefa seguía presente en su vida.

La respuesta fue devastadora y Matilde no quiso escuchar más. Tomó sus cosas y se fue.