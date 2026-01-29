"Te ves bonita con tu sonrisa": El coqueto comentario de Juan de Dios a Matilde en Reunión de Superados

29 en. 2026 - 22:45 hrs.

En Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) se reúne con Juan de Dios (Jorge Arecheta) para negociar sobre la demanda por violencia intrafamiliar que Javiera (Daniela Ramírez) quiere ponerle a Max (Álvaro Espinoza).

El encuentro empieza siendo tenso, con comentarios por parte de ambos sobre sus actitudes pasadas en su etapa universitaria, donde no se llevaban muy bien.

Juan de Dios se da cuenta que Matilde lleva su argolla de matrimonio y le pregunta si sigue casada con Coke (Diego Muñoz), diciendo que siempre fue "segundón" y del montón, que por eso Matilde estaba con él porque le gusta sobresalir, tildándola de narcisista.

Reunión de Superados / Mega

El comentario coqueto de Juan de Dios

Matilde le dice que hablen del tema que los convocó, que no dará el brazo a torcer la demanda hacia Max.

Juan de Dios le dice que para ser abogado hay que negociar siempre y con un tono carismático bromea sobre que pueden negociar la cuenta del café.

Este hecho le causa gracia a Matilde y la hace sonreír, a lo que el abogado no tarda en piropearla por su sonrisa diciendo que debería hacerlo más seguido con un tono coqueto.

"A ver esa sonrisita. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo: Deberías reírte un poquito más seguido, te ves bonita con tu sonrisa", dijo el abogado.