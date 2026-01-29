El mensaje que ayudó a Coke: Josefa le hace una propuesta en el momento preciso en Reunión de Superados

29 en. 2026 - 23:02 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) llega frustrado a su departamento tras ver a Matilde con Juan de Dios sin saber el contexto de que estaban en una reunión por trabajo.

Al llegar, busca de inmediato una botella de alcohol para sumirse en la tristeza, tras sentir que perdió por completo a Matilde (Ignacia Baeza).

Cuando estaba a punto de tomar, le llega un repentino mensaje de Josefa (Luz Valdivieso) diciendo que lo echa de menos y le pregunta si se pueden ver para conversar y tomar café.

La reacción de Coke al mensaje

Coke, al terminar de escuchar la nota de voz de la sexóloga, se convence y bota el contenido de la botella por el lavaplatos entre lágrimas.

Reunión de Superados / Mega

Luego de eso, Coke entre la frustración decide responder el mensaje y decirle a Josefa que acepta salir con ella por un café.