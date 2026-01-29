Logo Mega

El mensaje que ayudó a Coke: Josefa le hace una propuesta en el momento preciso en Reunión de Superados

  • Por Catalina Espinoza

En este capítulo de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) llega frustrado a su departamento tras ver a Matilde con Juan de Dios sin saber el contexto de que estaban en una reunión por trabajo. 

Al llegar, busca de inmediato una botella de alcohol para sumirse en la tristeza, tras sentir que perdió por completo a Matilde (Ignacia Baeza). 

Cuando estaba a punto de tomar, le llega un repentino mensaje de Josefa (Luz Valdivieso) diciendo que lo echa de menos y le pregunta si se pueden ver para conversar y tomar café. 

La reacción de Coke al mensaje 

Coke, al terminar de escuchar la nota de voz de la sexóloga, se convence y bota el contenido de la botella por el lavaplatos entre lágrimas. 

Coke
Reunión de Superados / Mega
Luego de eso, Coke entre la frustración decide responder el mensaje y decirle a Josefa que acepta salir con ella por un café

