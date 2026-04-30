"Me debe una explicación grande": Tito querrá confrontar a Myriam por sus mentiras en el capítulo 119 de RDS

30 abr. 2026 - 23:31 hrs.

En el avance del capítulo 119 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) saldrá de la casa de Hingilberto (Luis Dubó) con sentimientos encontrados.

Si bien pudo reconstruir esa parte de la historia que le hacía falta, también se enteró de las constantes mentiras de Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) con respecto a su padre.

Una conversación pendiente

De regreso a casa hablará con Jaime (Francisco Reyes) sobre la frustración con su mamá: "Estoy enojado, ¿sabí? Tengo rabia. Me da rabia que me haya mentido, esa es la cuestión".

El Jardín de Olivia / Mega

"No sé, de repente yo le pregunto por mi papá cuando era chico y me dice 'fue a comprar cigarros, no volvió más' y no es así la cuestión. Me debe una explicación grande, Jeimy", insistirá el exseleccionado.

Si Myriam fue capaz de inventar que Hingilberto estaba muerto, con tal de que su hijo no le siguiera la pista, ¿le revelará las verdaderas razones por las cuales impidió que se reunieran cuando más le hacía falta?