Llamará la atención de Rubén: Un nuevo profesor se sumará al Thomas Campbell School en el capítulo 119 de RDS
En el avance del capítulo 119 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) seguirá deprimida y sin ánimos de ir a trabajar. Como las cosas con Manuel (Mario Horton) no resultaron, estará convencida de que el amor nunca volverá a su vida.
Matilde (Ignacia Baeza) le dará ánimos, prometiendo que en el mundo debe existir un hombre que esté hecho a su medida; solo debe encontrarlo.
¿Un posible nuevo romance en el colegio?
Debido a la ausencia de Tere en el aula, la directora buscará a alguien que dicte sus clases. Se tratará de Tomás Flores (Gabriel Urzúa), quien de inmediato robará las miradas de Rubén (Claudio Olate).Ir a la siguiente nota
"No puedo creerlo, ¡es súper guapo!", dirá el entrenador del Thomas Campbell School y sus palabras llegarán a oídos de Gustavo (Nicolás Mena). Curioso, el conserje querrá saber quién es el recién llegado.
"Debe ser el reemplazante que trajo la miss Nancy (Paulina Huntt)", responderá Rubén.Ve el capítulo en