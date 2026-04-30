Llamará la atención de Rubén: Un nuevo profesor se sumará al Thomas Campbell School en el capítulo 119 de RDS

30 abr. 2026 - 23:40 hrs.

En el avance del capítulo 119 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) seguirá deprimida y sin ánimos de ir a trabajar. Como las cosas con Manuel (Mario Horton) no resultaron, estará convencida de que el amor nunca volverá a su vida.

Matilde (Ignacia Baeza) le dará ánimos, prometiendo que en el mundo debe existir un hombre que esté hecho a su medida; solo debe encontrarlo.

¿Un posible nuevo romance en el colegio?

Debido a la ausencia de Tere en el aula, la directora buscará a alguien que dicte sus clases. Se tratará de Tomás Flores (Gabriel Urzúa), quien de inmediato robará las miradas de Rubén (Claudio Olate).

Reunión de Superados / Mega

"No puedo creerlo, ¡es súper guapo!", dirá el entrenador del Thomas Campbell School y sus palabras llegarán a oídos de Gustavo (Nicolás Mena). Curioso, el conserje querrá saber quién es el recién llegado.

"Debe ser el reemplazante que trajo la miss Nancy (Paulina Huntt)", responderá Rubén.