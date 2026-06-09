"Le va a costar": Ignacia Baeza adelanta lo que se viene para futuro de Matilde tras la muerte de Coke en RDS

09 jun. 2026 - 16:30 hrs.

La muerte de Coke (Diego Muñoz) marcó un antes y un después en todos los personajes de Reunión de Superados, pero especialmente en Matilde (Ignacia Baeza) y sus hijos, Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos).

Por lo mismo, la actriz Ignacia Baeza concedió una entrevista a Fotech.cl donde entregó pistas y detalles de lo que se viene en el futuro de Matilde, asegurando que la abogada se verá muy atormentada por la presencia de Coke en su vida.

Y es que, al parecer, más allá de su muerte, Coke no podrá salir de la mente de Matilde, quien lo recordará a cada instante.

Ignacia Baeza adelanta lo que viene para Matilde

Precisamente, en esta conversación, Ignacia declaró que "se viene una etapa muy difícil. Va a tener que enfrentar el dolor de sus hijos, especialmente la rabia de la Ponchi, que va a sentirse muy afectada por la muerte de su papá y se va a descargar con ella".

En esa línea, agregó que la muerte de Coke también será un impedimento para su incipiente relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta).



"Le va a costar. No es tan fácil pasarlo bien para ella, o volver a pololear. El Coke está cada segundo en su cabeza, en su corazón y en su cuerpo. Entonces le va a costar, hasta que vaya soltando", puntualizó.

Finalmente, explicó que "la muerte de Coke marca un hito de la teleserie donde vamos a ver drama, pero la comedia no deja de existir. Matilde va a llorar, pero también va a volver a reír".

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