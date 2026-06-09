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'Le va a costar': Ignacia Baeza adelanta lo que se viene para futuro de Matilde tras la muerte de Coke en RDS Reunión de Superados

"Le va a costar": Ignacia Baeza adelanta lo que se viene para futuro de Matilde tras la muerte de Coke en RDS

  • Por Matías Rivera

La muerte de Coke (Diego Muñoz) marcó un antes y un después en todos los personajes de Reunión de Superados, pero especialmente en Matilde (Ignacia Baeza) y sus hijos, Domingo (Beltrán Izquierdo) y Ponchi (Amanda Milos). 

Por lo mismo, la actriz Ignacia Baeza concedió una entrevista a Fotech.cl donde entregó pistas y detalles de lo que se viene en el futuro de Matilde, asegurando que la abogada se verá muy atormentada por la presencia de Coke en su vida. 

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Y es que, al parecer, más allá de su muerte, Coke no podrá salir de la mente de Matilde, quien lo recordará a cada instante. 

Ignacia Baeza adelanta lo que viene para Matilde

Precisamente, en esta conversación, Ignacia declaró que "se viene una etapa muy difícil. Va a tener que enfrentar el dolor de sus hijos, especialmente la rabia de la Ponchi, que va a sentirse muy afectada por la muerte de su papá y se va a descargar con ella".

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En esa línea, agregó que la muerte de Coke también será un impedimento para su incipiente relación con Juan de Dios (Jorge Arecheta). 

"Le va a costar. No es tan fácil pasarlo bien para ella, o volver a pololear. El Coke está cada segundo en su cabeza, en su corazón y en su cuerpo. Entonces le va a costar, hasta que vaya soltando", puntualizó. 

Finalmente, explicó que "la muerte de Coke marca un hito de la teleserie donde vamos a ver drama, pero la comedia no deja de existir. Matilde va a llorar, pero también va a volver a reír".

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