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Reunión de Superados - Capítulo 120: Domingo pone en aprietos a Coke

  • Por Mega

En el capítulo 120 de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) habló sinceramente con su padre. Él puede comprender que tras la separación, tanto Coke (Diego Muñoz) como Matilde (Ignacia Baeza) tengan nuevas parejas, pero no aceptará a Josefa (Luz Valdivieso) en esta ecuación. 

La sexóloga fue la responsable del quiebre y sabe que la presencia de esa mujer afecta mucho a su mamá, aunque ella no quiera admitirlo.

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Coke sintió el peso de sus palabras. Por más que esté a gusto con Josefa, no quiere hacerle daño a su familia y por esta razón, se vio obligado a poner distancia con su nueva pareja. 

Reunión de Superados / Mega
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El regreso de Max

Javiera (Daniela Ramírez) logró poner en orden las cosas con Tortu (Isabella Gómez) en el colegio. La niña pidió disculpas por el robo y Gustavo (Nicolás Mena) la perdonó. 

Pero al salir de un problema, entró en otro. En su casa, Max (Álvaro Espinoza) la esperaba con la menor de sus hijas en brazos. 

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