Reunión de Superados - Capítulo 114: Manuel escribe una romántica carta a Javiera

23 abr. 2026 - 23:24 hrs.

En el capítulo 114 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) se enfrentó a Tere (Elisa Zulueta) por contar lo del beso que se dieron, distorsionando la realidad y, de paso, provocando un conflicto con Javiera (Daniela Ramírez).



En busca de enmendar las cosas y reconociendo sus propios sentimientos, Morales se sentó a escribir una carta de puño y letra en la que abría su corazón a la ex de Max (Álvaro Espinoza).

"Quiero que confíes en mí cuando te digo que no me interesa nadie más que tú. Que sepas que si me eliges, voy a cuidarte, serte fiel, a estar para ti. No te prometo ser perfecto, pero sí ser el hombre que mereces porque me encantaría pasar el resto de la vida contigo".

Reunión de Superados / Mega

Ponchi emociona a sus padres

Matilde (Ignacia Baeza) y Coke (Diego Muñoz) tenían que hablar con su hija para saber si era responsable del robo en el colegio.

Ponchi (Amanda Milos) había pasado por mucho desde la separación de sus padres y se desahogó con ellos sobre cómo intenta parecer feliz para no dar problemas. Su mamá y papá le pidieron un voto de confianza y la pequeña pidió a cambio que ellos crean en ella: no se llevó la plata de Gustavo (Nicolás Mena).