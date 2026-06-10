Reunión de Superados - Capítulo 141: Manuel increpa a Max en el velorio de Coke
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le entrega a Ponchi (Amanda Milos) el anillo de Coke (Diego Muñoz), con la intención de que conserve un recuerdo especial de él para siempre.
Por otro lado, Manuel (Mario Horton) descubre que Max (Álvaro Espinoza) ingresó a la iglesia donde se está realizando el velorio de su amigo, por lo que no duda en encararlo y pedirle que se retire del lugar.
Sin embargo, el empresario le responde que también tiene derecho a estar presente para acompañar a su familia en este difícil momento.
Matilde, Ponchi y Domingo se despiden de Coke
Además, se lleva a cabo el funeral de Coke, ceremonia en la que varios integrantes de su círculo más cercano le dedican emotivas palabras de despedida.
Los últimos en tomar la palabra son Matilde, Ponchi y Domingo, quienes no logran contener las lágrimas al recordar a su ser querido frente a todos los presentes.Ve el capítulo en
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