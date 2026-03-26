Reunión de Superados - Capítulo 99: La condición de Pili para volver con Jaime

26 mar. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 99 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) acepta la propuesta de Javiera (Daniela Ramírez) para convertirse en socias en su nuevo emprendimiento de ropa.

Por su parte, Domingo (Beltrán Izquierdo) le pregunta a Coke (Diego Muñoz) si mantiene una relación con Josefa (Luz Valdivieso).

El corredor de propiedades decide contarle toda la verdad a su hijo, incluyendo el momento en que conoció a la psicóloga, lo que podría desencadenar un grave conflicto familiar.

Reunión de Superados / Mega

La condición de Pili para volver con Jaime

Además, Jaime (Francisco Reyes) le revela a Pili (Paloma Moreno) que pronto le conseguirá un departamento a Perla (Shlomit Baytelman) para que así pueda regresar a su hogar.

Sin embargo, la dueña del gimnasio se muestra firme y le exige una condición para volver a la casa.

Todo sobre Reunión de Superados