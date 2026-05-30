¿Cuándo y a qué hora ver el próximo capítulo de Reunión de Superados?

30 may. 2026 - 11:00 hrs.

En el más reciente capítulo de Reunión de Superados caló hondo en los televidentes, luego que se produjera la muerte de Coke (Diego Muñoz).

El amigo de Manuel (Mario Horton) sufrió un grave accidente de tránsito luego de excederse con el alcohol mientras estaba en un bar, marcando un antes y un después en la teleserie nocturna de Mega.

¿Cómo reaccionarán su familia y amigos?, ¿podrán sus hijos soportar su triste partida? Son algunas de las interrogantes que quedaron en el aire.

Mega

¿A qué hora se emitirá nuevo capítulo de Reunión de Superados?

Lo cierto es que todas las dudas se despejarán en el próximo capítulo de Reunión de Superados, donde se espera un importante desenlace.

Dicho episodio se emitirá el próximo lunes 1 de junio, a partir de las 22:30 horas.

Todo sobre Reunión de Superados