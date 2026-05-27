Reunión de Superados - Capítulo 133: Coke vuelve a recaer en el alcohol

27 may. 2026 - 23:20 hrs.

En el capítulo 133 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) tiene una conversación con Manuel (Mario Horton) donde le explica lo que pasó con Matilde (Ignacia Baeza) y asegura que está bien.

De todas formas, Manuel ve que su amigo está tomando mucha cerveza sin alcohol y le preocupa que el placebo lo pueda hacer recaer. Coke lo tranquiliza y le dice que esto no va a pasar. Sin embargo, una vez se va del departamento, el administrador de bienes raíces saca una cerveza desde un mueble y comienza a tomar.

Por otra parte, Tere (Elisa Zulueta) logra robar un mechón a Manuel para iniciar con su ritual de "amarre".

Reunión de Superados / MEGA

Javi admite que no puede olvidar a Manuel

Asimismo, Matilde se reúne con Javiera (Daniela Ramírez) y le pregunta cómo está, a lo que ella asegura que se encuentra muy bien y feliz por su emprendimiento.

De todas formas, la abogada nota que su amiga no está tan bien; ahí es donde la presiona un poco y Javiera admite que aún no puede olvidar a Manuel.