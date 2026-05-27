Reunión de Superados - Capítulo 133: Coke vuelve a recaer en el alcohol
En el capítulo 133 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) tiene una conversación con Manuel (Mario Horton) donde le explica lo que pasó con Matilde (Ignacia Baeza) y asegura que está bien.
De todas formas, Manuel ve que su amigo está tomando mucha cerveza sin alcohol y le preocupa que el placebo lo pueda hacer recaer. Coke lo tranquiliza y le dice que esto no va a pasar. Sin embargo, una vez se va del departamento, el administrador de bienes raíces saca una cerveza desde un mueble y comienza a tomar.
Por otra parte, Tere (Elisa Zulueta) logra robar un mechón a Manuel para iniciar con su ritual de "amarre".
Javi admite que no puede olvidar a Manuel
Asimismo, Matilde se reúne con Javiera (Daniela Ramírez) y le pregunta cómo está, a lo que ella asegura que se encuentra muy bien y feliz por su emprendimiento.
De todas formas, la abogada nota que su amiga no está tan bien; ahí es donde la presiona un poco y Javiera admite que aún no puede olvidar a Manuel.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Reunión de Superados - Capítulo 132: Domingo descubre a Matilde con Juan de Dios
-
Reunión de Superados - Capítulo 131: Jaime encara a Manuel por los sentimientos de Tere
-
Reunión de Superados - Capítulo 130: Teresa estalla contra Manuel tras inesperado rechazo
-
Reunión de Superados - Capítulo 129: Teresa se sale con la suya tras encarar a miss Nancy
-
Reunión de Superados - Capítulo 128: El incómodo reencuentro de Teresa y Tomás
-
Reunión de Superados - Capítulo 127: Juan de Dios confiesa estar enamorado de Matilde