Reunión de Superados - Capítulo 129: Teresa se sale con la suya tras encarar a miss Nancy
En el capítulo 129 de Reunión de Superados, Teresa (Eliza Zulueta) llega indignada a la oficina de Miss Nancy (Paulina Hunt), exigiendo explicaciones sobre Tomás (Gabriel Urzúa).
La hija de Jaime (Francisco Reyes) le pregunta si era cierto que el profesor suplente se quedaría con su puesto.
"Ese hippie peliento lo único que hace es cantarle canciones y me se aserrucha el piso mientras yo estaba luchando contra mi salud mental", reclama la docente.
Pese a la queja de Teresa, la directora mantuvo firme su decisión de mantener hasta final de año a Tomás. Sin embargo, una frase mal formulada termina por ser la oportunidad perfecta para la ex de Manuel (Mario Horton).
Teresa logra quedar como jefa
Y es que Miss Nancy le plantea que la decisión va, en parte, porque tiene muchas responsabilidades junto con ser una de las más antiguas, por lo que le correspondería tener un puesto mayor.
"Me gustaría que me subiera el sueldo, porque voy a tener más trabajo y, si voy a ser la jefa, me gustaría tener más plata (...) Voy a ser jefa, voy a tener menos trabajo y voy a tener más plata y a un empleado", manifiesta Teresita antes de salir de la oficina.Ve el capítulo en
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