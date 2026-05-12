Reunión de Superados - Capítulo 124: Max amenaza con denunciar a Juan de Dios

12 may. 2026 - 23:32 hrs.

En el capítulo 124 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) le expresa a Javiera (Daniela Ramírez) su temor por la vuelta de Max (Álvaro Espinoza).

El empresario, en tanto, se reúne con Juan de Dios (Jorge Arecheta), a quien hostiga por su relación con Matilde (Ignacia Baeza), para luego amenazarlo con denunciarlo al Colegio de Abogados.

La pelea entre los padres de Tito

Mientras, Tito (Claudio Castellón) intenta reunir a sus padres. Sin embargo, a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) no le parece nada bien la idea y golpea a Hingilberto Núñez (Luis Dubó).

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Por su parte, Matilde y Coke (Diego Muñoz) se reúnen con sus hijos para explicarles el contexto familiar, asegurando que, pese a que no son pareja, seguirán siendo una familia.

En paralelo, Teresa (Elisa Zulueta) llega de sorpresa a la casa de Manuel (Mario Horton), a quien le propone cenar juntos.