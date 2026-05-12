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Reunión de Superados - Capítulo 124: Max amenaza con denunciar a Juan de Dios

  • Por Mega

En el capítulo 124 de Reunión de Superados, Anita (Maricarmen Arrigorriaga) le expresa a Javiera (Daniela Ramírez) su temor por la vuelta de Max (Álvaro Espinoza).

El empresario, en tanto, se reúne con Juan de Dios (Jorge Arecheta), a quien hostiga por su relación con Matilde (Ignacia Baeza), para luego amenazarlo con denunciarlo al Colegio de Abogados.

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La pelea entre los padres de Tito

Mientras, Tito (Claudio Castellón) intenta reunir a sus padres. Sin embargo, a Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) no le parece nada bien la idea y golpea a Hingilberto Núñez (Luis Dubó).

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Por su parte, Matilde y Coke (Diego Muñoz) se reúnen con sus hijos para explicarles el contexto familiar, asegurando que, pese a que no son pareja, seguirán siendo una familia.

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En paralelo, Teresa (Elisa Zulueta) llega de sorpresa a la casa de Manuel (Mario Horton), a quien le propone cenar juntos.

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