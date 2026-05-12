"Las cosas van a empezar a cambiar": Hingilberto será invitado a la casa de Tito en el capítulo 124 de RDS

12 may. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 124 de Reunión de Superados, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) se acercará a Tito (Claudio Castellón) para tantear el terreno.

Ahora que se reencontró con su padre y el exseleccionado se sacó la espina, ya no habría más motivos para que vuelvan a verse. "Es importante que usted sepa que él no es necesario en su vida nunca más", le dirá.

Reunión de Superados / Mega

Tito querrá reunir a todo su clan

Sin embargo, Tito tendrá otros planes.

"Bueno, mami, lo que pasa es que ahora en adelante las cosas van a empezar a cambiar", le anunciará y con un fuerte silbido le dará señal a Hingilberto (Luis Dubó) para que haga su entrada triunfal.

El padre del crack llegará con un renovado look y sorprendido por los lujos de la casa. Ahora, Myriam y su ex tendrán que convivir bajo el mismo techo.