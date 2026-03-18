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Reunión de Superados - Capítulo 94: La indignante respuesta de Max a Fabiola por su embarazo

  • Por Mega

En el capítulo 94 de Reunión de SuperadosMax (Álvaro Espinoza) pone en duda que el hijo que espera Fabiola (Florencia Berner) sea suyo.

Debido a esto, el empresario le plantea a su ex amante que deben realizarse una prueba de ADN antes de asumir la paternidad.

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Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) se muestra muy nerviosa por su segunda cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta), por lo que decide establecer límites desde el inicio.

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Jaime cuestiona a Perla por su nueva pareja

Además, Perla (Shlomit Baytelman) aprovecha la reunión familiar para revelar que se casó con otra mujer y que pronto vivirá con ella en la casa.

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La noticia deja indignado a Jaime (Francisco Reyes), quien no duda en cuestionar a su ex esposa por su nueva vida amorosa.

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