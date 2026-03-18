Reunión de Superados - Capítulo 94: La indignante respuesta de Max a Fabiola por su embarazo
En el capítulo 94 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) pone en duda que el hijo que espera Fabiola (Florencia Berner) sea suyo.
Debido a esto, el empresario le plantea a su ex amante que deben realizarse una prueba de ADN antes de asumir la paternidad.
Por otro lado, Matilde (Ignacia Baeza) se muestra muy nerviosa por su segunda cita con Juan de Dios (Jorge Arecheta), por lo que decide establecer límites desde el inicio.
Jaime cuestiona a Perla por su nueva pareja
Además, Perla (Shlomit Baytelman) aprovecha la reunión familiar para revelar que se casó con otra mujer y que pronto vivirá con ella en la casa.
La noticia deja indignado a Jaime (Francisco Reyes), quien no duda en cuestionar a su ex esposa por su nueva vida amorosa.Ve el capítulo en
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