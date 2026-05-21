Teresa quedará en shock tras anuncio de matrimonio de Pili y Jaime en el capítulo 131 de RDS
En el avance del capítulo 131 de Reunión de Superados, Pili (Paloma Moreno) volverá a conversar con Jaime (Francisco Reyes) sobre un futuro casamiento, colocando una fecha límite.
La amiga de Alessandra (Julieta Bartolomé) le dirá que en un mes deben dar el sí en el registro civil, si no la relación se dará por terminada.
La conversación dejará satisfecha a Pili, quien llegará al Thomas Campbell School para contarle la noticia a Teresa (Elisa Zulueta).
La sorpresa de Teresa
"¿Tu papá no te contó? Nos casamos", le dirá provocando la inmediata reacción de la ex de Manuel (Mario Horton).
"¿Qué, cómo, cuándo?", responderá con total confusión frente a Pili y Alessandra.